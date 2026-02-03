Avis Budget Group Aktie
Erste Schätzungen: Avis Budget Group öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Avis Budget Group wird voraussichtlich am 18.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
In Sachen EPS gehen 5 Analysten von einem durchschnittlichen Verlust von -0,235 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Avis Budget Group noch -55,660 USD je Aktie verloren.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 6 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 1,51 Prozent auf 2,75 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2,71 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
4 Analysten geben für das beendete Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 6,71 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das entsprechende Fiskaljahr davor ein Gewinn. Damals waren -51,230 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 7 Analysten im Schnitt für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr von insgesamt 11,74 Milliarden USD, gegenüber 11,79 Milliarden USD im entsprechenden Zeitraum zuvor, aus.
Redaktion finanzen.at
