Erste Schätzungen: Avis Budget Group verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Avis Budget Group wird voraussichtlich am 28.07.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.06.2026 abgelaufen ist.

Die Prognosen von 5 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 2,07 USD je Aktie gegenüber 0,100 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite erwarten 6 Analysten ein Plus von 2,03 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 3,10 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 3,04 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 5 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 4,79 USD, gegenüber -25,250 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 7 Analysten durchschnittlich auf 11,94 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 11,65 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at