Avis Budget Group Aktie
WKN DE: A0KEE9 / ISIN: US0537741052
|
19.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Avis Budget Group zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Avis Budget Group äußert sich voraussichtlich am 03.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.
Im Durchschnitt erwarten 5 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 8,11 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 10,11 USD je Aktie vermeldet.
Avis Budget Group soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 3,42 Milliarden USD abgeschlossen haben – davon gehen 6 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einem Abschlag von 2,80 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,52 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.
In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 4 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 3,08 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier -25,250 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 7 Analysten im Schnitt von insgesamt 11,62 Milliarden USD aus im Gegensatz zu 11,65 Milliarden USD Jahresumsatz im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Avis Budget Group Inc.
|
19.10.26
|Erste Schätzungen: Avis Budget Group zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
27.07.26
|Ausblick: Avis Budget Group verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
14.07.26
|Erste Schätzungen: Avis Budget Group verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
28.04.26
|Ausblick: Avis Budget Group gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
Analysen zu Avis Budget Group Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Avis Budget Group Inc.
|90,78
|-0,29%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX rutscht zum Wochenstart ab -- DAX beendet Handel ebenfalls schwächer -- US-Börsen schließen uneinheitlich -- Asiens Börsen schließen uneins
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich mit Verlusten. Schwach präsentierte sich auch der deutsche Aktienmarkt. An der Wall Street ging es uneinheitlich zu. Unterschiedlich zeigten sich die größten Märkte in Fernost zum Wochenstart.