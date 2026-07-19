Avista Aktie
WKN: 856142 / ISIN: US05379B1070
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19.07.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Avista gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Avista wird voraussichtlich am 03.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
Im Durchschnitt erwarten 4 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,237 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,170 USD je Aktie vermeldet.
Die Schätzungen von 2 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 428,6 Millionen USD aus – das entspräche einem Plus von 4,29 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 411,0 Millionen USD in den Büchern standen.
Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 5 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,60 USD, gegenüber 2,38 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 5 Analysten auf durchschnittlich 2,00 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 1,96 Milliarden USD generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
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