Erste Schätzungen: Avista gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Avista wird voraussichtlich am 03.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Im Durchschnitt erwarten 4 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,237 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,170 USD je Aktie vermeldet.

Die Schätzungen von 2 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 428,6 Millionen USD aus – das entspräche einem Plus von 4,29 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 411,0 Millionen USD in den Büchern standen.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 5 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,60 USD, gegenüber 2,38 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 5 Analysten auf durchschnittlich 2,00 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 1,96 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at