Erste Schätzungen: Avista stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Avista wird voraussichtlich am 25.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.
3 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 1,02 USD aus. Im letzten Jahr hatte Avista einen Gewinn von 0,850 USD je Aktie eingefahren.
2 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 515,9 Millionen USD – das wäre ein Abschlag von 3,17 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 532,8 Millionen USD umgesetzt worden waren.
Die Schätzungen von 4 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 2,51 USD. Im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 2,29 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 3 Analysten von durchschnittlich 1,97 Milliarden USD aus, nachdem im Zeitraum zuvor 1,94 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.
