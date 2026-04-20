Erste Schätzungen: Avista zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Avista veröffentlicht voraussichtlich am 05.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Die Schätzungen von 2 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 1,02 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Avista 0,980 USD je Aktie eingenommen.

1 Analyst geht beim Umsatz von 644,5 Millionen USD – das würde einem Zuwachs von 4,46 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 617,0 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 4 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 2,56 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 2,38 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 5 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,99 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 1,96 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at