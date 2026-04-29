Avita Medical Aktie

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WKN DE: A2P8DT / ISIN: AU000000AVH4

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29.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Avita Medical mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Avita Medical stellt voraussichtlich am 14.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Die Schätzungen von 5 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich -0,082 AUD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 51,76 Prozent erhöht. Damals waren -0,170 AUD je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 6 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 25,8 Millionen AUD aus – das entspräche einem Minus von 12,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 29,5 Millionen AUD in den Büchern standen.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 9 Analysten im Schnitt auf einen Verlust je Aktie von -0,280 AUD, gegenüber -0,540 AUD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 9 Analysten im Durchschnitt 115,9 Millionen AUD, nachdem im Vorjahr 111,1 Millionen AUD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at

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