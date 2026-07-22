Erste Schätzungen: Avita Medical öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Avita Medical wird voraussichtlich am 06.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Im Schnitt gehen 5 Analysten von einem Verlust von -0,083 AUD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,120 AUD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 4 Analysten ein Plus von 0,17 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 28,8 Millionen AUD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 28,7 Millionen AUD umgesetzt.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 7 Analysten im Schnitt ein Verlust je Aktie von -0,298 AUD prognostiziert. Im Vorjahr waren es -0,540 AUD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 6 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 117,5 Millionen AUD umgesetzt werden sollen, gegenüber 111,1 Millionen AUD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at