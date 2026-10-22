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WKN DE: A2P8DT / ISIN: AU000000AVH4

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22.10.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Avita Medical stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Avita Medical gibt voraussichtlich am 05.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Die Prognosen von 5 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von -0,067 AUD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Avita Medical noch ein Verlust pro Aktie von -0,140 AUD in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 4 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 22,01 Prozent auf 31,8 Millionen AUD. Im Vorjahresviertel hatte Avita Medical noch 26,1 Millionen AUD umgesetzt.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 7 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,268 AUD, wohingegen im Vorjahr noch -0,540 AUD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 7 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 124,1 Millionen AUD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 111,1 Millionen AUD waren.

Redaktion finanzen.at

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