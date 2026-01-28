Avita Medical Aktie

WKN DE: A2P8DT / ISIN: AU000000AVH4

28.01.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Avita Medical stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Avita Medical wird voraussichtlich am 12.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.12.2025 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 5 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich -0,109 AUD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -0,130 AUD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 5 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 4,39 Prozent auf 27,0 Millionen AUD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 28,2 Millionen AUD erwirtschaftet worden.

Die Erwartungen von 7 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust von -0,515 AUD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren -0,720 AUD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 8 Analysten im Schnitt für das aktuell beendete Fiskaljahr mit insgesamt 107,8 Millionen AUD, gegenüber 97,4 Millionen AUD im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu Avita Medical Ltd

Analysen zu Avita Medical Ltd

Aktien in diesem Artikel

Avita Medical Ltd

