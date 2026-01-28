Erste Schätzungen: Avita Medical stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Avita Medical wird voraussichtlich am 12.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.12.2025 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 5 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich -0,109 AUD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -0,130 AUD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 5 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 4,39 Prozent auf 27,0 Millionen AUD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 28,2 Millionen AUD erwirtschaftet worden.

Die Erwartungen von 7 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust von -0,515 AUD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren -0,720 AUD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 8 Analysten im Schnitt für das aktuell beendete Fiskaljahr mit insgesamt 107,8 Millionen AUD, gegenüber 97,4 Millionen AUD im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres.

