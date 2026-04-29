AVITA Therapeutics Aktie
WKN DE: A2P733 / ISIN: US05380C1027
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29.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: AVITA Therapeutics präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
AVITA Therapeutics wird voraussichtlich am 14.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.03.2026 abgelaufen ist.
5 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,292 USD gegenüber -0,530 USD im Vorjahresquartal.
Das vergangene Quartal soll AVITA Therapeutics mit einem Umsatz von insgesamt 18,3 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 6 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 18,5 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 1,13 Prozent verringert.
Die Schätzungen von 9 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Verlust je Aktie von -0,996 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -1,740 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 9 Analysten von durchschnittlich 82,4 Millionen USD aus, nachdem im Vorjahr 71,6 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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