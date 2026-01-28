Erste Schätzungen: AVITA Therapeutics stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

AVITA Therapeutics veröffentlicht voraussichtlich am 12.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

5 Analysten schätzen, dass im abgelaufenen Quartal im Schnitt ein Ergebnis von -0,364 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 17,27 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als -0,440 USD je Aktie erzielt worden waren.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 5 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 3,10 Prozent auf 17,8 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte AVITA Therapeutics noch 18,4 Millionen USD umgesetzt.

Zum Ende des jüngsten Fiskaljahres belaufen sich die Schätzungen von 7 Analysten im Schnitt auf einen Verlust je Aktie von -1,714 USD, gegenüber -2,390 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Auf der Umsatzseite prognostizieren 8 Analysten im Durchschnitt 71,6 Millionen USD, nachdem im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 64,3 Millionen USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at