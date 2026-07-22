AVITA Therapeutics Aktie
WKN DE: A2P733 / ISIN: US05380C1027
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22.07.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: AVITA Therapeutics zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
AVITA Therapeutics wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 06.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.
5 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von -0,293 USD. Das entspräche einem Gewinn von 22,89 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als -0,380 USD erwirtschaftet wurden.
Auf der Umsatzseite soll AVITA Therapeutics 4 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 20,3 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 9,93 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte AVITA Therapeutics 18,4 Millionen USD umsetzen können.
Für das Fiskaljahr prognostizieren 7 Analysten im Durchschnitt einen Verlust je Aktie von -1,050 USD, gegenüber -1,740 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 6 Analysten durchschnittlich auf 82,8 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 71,6 Millionen USD erwirtschaftet wurden.
Redaktion finanzen.at
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