Erste Schätzungen: Axactor SE Registered gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Axactor SE Registered wird voraussichtlich am 29.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

In Sachen EPS gehen 2 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,029 EUR je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Axactor SE Registered noch 0,380 NOK je Aktie eingenommen.

Laut einer Schätzung von 2 Analysten wird der Umsatz für das abgeschlossene Quartal voraussichtlich 73,7 Millionen EUR betragen, verglichen mit 771,6 Millionen NOK im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

2 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 0,117 EUR je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Verlust. Damals waren 1,39 NOK je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 298,0 Millionen EUR, gegenüber 3,01 Milliarden NOK im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at