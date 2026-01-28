Erste Schätzungen: Axactor SE Registered vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Axactor SE Registered wird voraussichtlich am 12.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Im Schnitt gehen 2 Analysten von einem Gewinn von 0,039 EUR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -3,310 NOK je Aktie erzielt worden.

Die Umsatzschätzungen von 2 Analysten für das letzte Quartal bewegen sich bei 74,1 Millionen EUR, was einem Umsatz von -471,5 Millionen NOK im Vorjahresviertel gegenübersteht.

Einen Ausblick auf das zuletzt abgelaufene Fiskaljahr geben 3 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 0,127 EUR je Aktie, gegenüber -3,060 NOK je Aktie im Fiskalvorjahr. Den Jahresumsatz sahen 2 Analysten durchschnittlich bei 287,5 Millionen EUR. Im Fiskaljahr zuvor waren 1,52 Milliarden NOK erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at