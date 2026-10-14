Erste Schätzungen: Axalta Coating Systems stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Axalta Coating Systems wird voraussichtlich am 29.10.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2026 abgelaufen ist.

Im Schnitt gehen 16 Analysten von einem Gewinn von 0,703 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,510 USD je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Axalta Coating Systems in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,33 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 15 Analysten durchschnittlich bei 1,33 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren noch 1,29 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 18 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 2,63 USD, gegenüber 1,74 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 16 Analysten durchschnittlich auf 5,24 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 5,12 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at