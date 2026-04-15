Axalta Coating Systems Aktie

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WKN DE: A12EDV / ISIN: BMG0750C1082

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15.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Axalta Coating Systems stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Axalta Coating Systems wird voraussichtlich am 30.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Die Schätzungen von 16 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,503 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Axalta Coating Systems 0,450 USD je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite soll Axalta Coating Systems 14 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 1,21 Milliarden USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 3,88 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Axalta Coating Systems 1,26 Milliarden USD umsetzen können.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 16 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 2,60 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 1,74 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 16 Analysten im Schnitt von insgesamt 5,19 Milliarden USD aus im Gegensatz zu 5,12 Milliarden USD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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