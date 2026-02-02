Axcelis Technologies Aktie

Axcelis Technologies für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2AM8Z / ISIN: US0545402085

02.02.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Axcelis Technologies präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Axcelis Technologies wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 17.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

7 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 1,12 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 1,54 USD je Aktie erzielt worden.

6 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Verringerung um 14,81 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 252,4 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Axcelis Technologies für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 215,0 Millionen USD aus.

Für das aktuell abgelaufene Fiskaljahr rechnen 7 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 4,50 USD im Vergleich zu 6,15 USD im entsprechenden fiskalischen Vorjahr. Den Umsatz sehen 7 Analysten durchschnittlich bei 815,8 Millionen USD, gegenüber 1,02 Milliarden USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

