Erste Schätzungen: Axcelis Technologies präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Axcelis Technologies wird voraussichtlich am 06.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorstellen.

Die Prognosen von 5 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,894 USD. Dies würde einer Verringerung von 8,78 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Axcelis Technologies 0,980 USD je Aktie vermeldete.

Den Umsatz betreffend erwarten 5 Analysten einen Zuwachs von 5,39 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 205,0 Millionen USD gegenüber 194,5 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Insgesamt erwarten 5 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 3,83 USD je Aktie, gegenüber 3,80 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 5 Analysten durchschnittlich auf 843,9 Millionen USD fest. Im Vorjahr waren noch 839,1 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at