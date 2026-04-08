Erste Schätzungen: Axfood AB mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Axfood AB wird voraussichtlich am 23.04.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Im Schnitt gehen 8 Analysten von einem Gewinn von 2,66 SEK je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 2,09 SEK je Aktie erzielt worden.

Axfood AB soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 21,96 Milliarden SEK abgeschlossen haben – davon gehen 8 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 4,39 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 21,04 Milliarden SEK erwirtschaftet worden waren.

Der Ausblick von 8 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 13,39 SEK. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 10,84 SEK vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 8 Analysten auf durchschnittlich 93,66 Milliarden SEK, nachdem im Vorjahr 89,15 Milliarden SEK in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at