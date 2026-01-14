Erste Schätzungen: Axfood AB präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Axfood AB wird voraussichtlich am 29.01.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.12.2025 abgelaufen ist.

In Sachen EPS gehen 7 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 2,63 SEK je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Axfood AB noch 1,62 SEK je Aktie eingenommen.

7 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 23,20 Milliarden SEK – das würde einem Zuwachs von 6,14 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 21,86 Milliarden SEK erwirtschaftet worden.

Die Schätzungen von 8 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 11,12 SEK. Im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 10,16 SEK einfahren können. Beim Umsatz gehen 8 Analysten von durchschnittlich 89,48 Milliarden SEK aus, nachdem im Zeitraum zuvor 84,06 Milliarden SEK erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at