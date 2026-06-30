Erste Schätzungen: Axfood AB stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Axfood AB wird voraussichtlich am 15.07.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Im Schnitt gehen 8 Analysten von einem Gewinn von 3,22 SEK je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 2,85 SEK je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite erwarten 8 Analysten ein Plus von 2,97 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 23,68 Milliarden SEK. Im Vorjahreszeitraum waren noch 22,99 Milliarden SEK in den Büchern gestanden.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 10 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 12,35 SEK je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 10,84 SEK je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 10 Analysten im Schnitt von insgesamt 92,12 Milliarden SEK aus im Gegensatz zu 89,15 Milliarden SEK Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at