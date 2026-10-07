Axfood AB Aktie
WKN DE: A14RAV / ISIN: SE0006993770
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07.10.2026 06:21:33
Erste Schätzungen: Axfood AB stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Axfood AB präsentiert in der voraussichtlich am 22.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.
Die Schätzungen von 8 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 3,45 SEK je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Axfood AB 3,30 SEK je Aktie eingenommen.
8 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 22,85 Milliarden SEK – das wäre ein Zuwachs von 2,51 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 22,29 Milliarden SEK umgesetzt worden waren.
Für das laufende Fiskaljahr erwarten 10 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 11,65 SEK, wohingegen im Vorjahr noch 10,84 SEK vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 10 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 91,25 Milliarden SEK erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 89,15 Milliarden SEK waren.
Redaktion finanzen.at
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