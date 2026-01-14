Axfood AB Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1/2 Sh Aktie

Axfood AB Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1/2 Sh für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3CWC4 / ISIN: US05459X1028

14.01.2026 06:21:33

Erste Schätzungen: Axfood Un gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Axfood Un veröffentlicht voraussichtlich am 29.01.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

In Sachen EPS gehen 7 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,281 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Axfood Un noch 0,150 USD je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 7 Analysten ein Plus von 22,28 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 2,48 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2,03 Milliarden USD umgesetzt.

Für das aktuell abgelaufene Fiskaljahr rechnen 8 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,19 USD im Vergleich zu 0,960 USD im entsprechenden fiskalischen Vorjahr. Den Umsatz sehen 8 Analysten durchschnittlich bei 9,59 Milliarden USD, gegenüber 7,95 Milliarden USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

