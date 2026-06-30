Axfood AB Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1/2 Sh Aktie

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WKN DE: A3CWC4 / ISIN: US05459X1028

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30.06.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Axfood Un informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Axfood Un stellt voraussichtlich am 15.07.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

8 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,345 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,290 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite erwarten 8 Analysten ein Plus von 5,83 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 2,52 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 2,38 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr erwarten 10 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,31 USD im Vergleich zu 1,11 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 10 Analysten durchschnittlich bei 9,80 Milliarden USD, gegenüber 9,09 Milliarden USD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at

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