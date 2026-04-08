Erste Schätzungen: Axfood Un zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Axfood Un wird voraussichtlich am 23.04.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorstellen.

8 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,291 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,200 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz gehen 8 Analysten von einem Zuwachs von 21,45 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 2,39 Milliarden USD gegenüber 1,97 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 8 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,45 USD, gegenüber 1,11 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 8 Analysten auf durchschnittlich 10,14 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 9,09 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at