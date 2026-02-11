aXichem AB Aktie

WKN DE: A12CPC / ISIN: SE0005250719

11.02.2026 06:21:33

Erste Schätzungen: aXichem (A) informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

aXichem (A) gibt voraussichtlich am 26.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Die Prognose von 1 Analyst erwartet beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal -0,109 SEK. Dies würde einen Verlust von 9,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal bedeuten, in welchem aXichem (A) -0,100 SEK je Aktie vermeldete.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll aXichem (A) in dem im Dezember abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 256,12 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sieht 1 Analyst bei 5,0 Millionen SEK. Im Vorjahresviertel waren noch 1,4 Millionen SEK in den Büchern gestanden.

Die Erwartung von 1 Analyst für das abgelaufene Fiskaljahr beläuft sich auf einen Verlust von -0,675 SEK je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren -0,460 SEK je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnet 1 Analyst für das aktuell beendete Fiskaljahr mit insgesamt 19,6 Millionen SEK, gegenüber 8,6 Millionen SEK im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu aXichem AB (A)

Analysen zu aXichem AB (A)

Newssuche

Aktien in diesem Artikel

aXichem AB (A) 0,09 2,56% aXichem AB (A)

Börse aktuell - Live Ticker

Asiens Börsen in Rot
Die wichtigsten asiatischen Indizes verbuchen am Freitag Verluste. Der heimische Aktienmarkt schließt am Donnerstag mit Verlusten. Der deutsche Leitindex tendierte seitwärts. Die US-Börsen präsentierten sich mit negativen Vorzeichen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

