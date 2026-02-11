aXichem AB Aktie
WKN DE: A12CPC / ISIN: SE0005250719
|
11.02.2026 06:21:33
Erste Schätzungen: aXichem (A) informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
aXichem (A) gibt voraussichtlich am 26.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.
Die Prognose von 1 Analyst erwartet beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal -0,109 SEK. Dies würde einen Verlust von 9,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal bedeuten, in welchem aXichem (A) -0,100 SEK je Aktie vermeldete.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll aXichem (A) in dem im Dezember abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 256,12 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sieht 1 Analyst bei 5,0 Millionen SEK. Im Vorjahresviertel waren noch 1,4 Millionen SEK in den Büchern gestanden.
Die Erwartung von 1 Analyst für das abgelaufene Fiskaljahr beläuft sich auf einen Verlust von -0,675 SEK je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren -0,460 SEK je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnet 1 Analyst für das aktuell beendete Fiskaljahr mit insgesamt 19,6 Millionen SEK, gegenüber 8,6 Millionen SEK im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres.
Redaktion finanzen.at
