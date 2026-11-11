aXichem AB Aktie
WKN DE: A12CPC / ISIN: SE0005250719
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11.11.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: aXichem (A) mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
aXichem (A) lässt sich voraussichtlich am 26.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird aXichem (A) die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.
1 Analyst schätzt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von -0,110 SEK je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 120,0 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als -0,050 SEK je Aktie erzielt worden waren.
In Sachen Umsatz geht 1 Analyst für das vergangene Quartal von 7,6 Millionen SEK aus – eine Steigerung von 65,65 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte aXichem (A) einen Umsatz von 4,6 Millionen SEK eingefahren.
Für das aktuelle Fiskaljahr prognostiziert 1 Analyst einen Verlust je Aktie von -0,540 SEK, gegenüber -0,300 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 1 Analyst auf 23,9 Millionen SEK geschätzt, nachdem im Vorjahr 18,5 Millionen SEK generiert wurden.
Redaktion Finanzen.net
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