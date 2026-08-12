Erste Schätzungen: aXichem (A) stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

aXichem (A) wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 27.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.

1 Analyst prognostiziert einen Verlust je Aktie von -0,140 SEK gegenüber -0,060 SEK im Vorjahresquartal.

aXichem (A) soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 5,4 Millionen SEK abgeschlossen haben – davon geht 1 Analyst aus. Das entspricht einem Abschlag von 18,20 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,7 Millionen SEK erwirtschaftet worden waren.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr gibt 1 Analyst ab. Er prognostiziert einen Verlust von -0,350 SEK je Aktie, gegenüber -0,300 SEK je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sah 1 Analyst bei 32,1 Millionen SEK. Im Vorjahr waren 18,5 Millionen SEK erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at