Erste Schätzungen: Axis Bank vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Axis Bank gibt voraussichtlich am 26.01.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Die Prognosen von 5 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 18,77 INR je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Axis Bank noch ein Gewinn pro Aktie von 21,79 INR in den Büchern gestanden.

6 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzabschwächung um 46,36 Prozent auf 208,98 Milliarden INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 389,59 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr rechnen 45 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 79,89 INR im Vergleich zu 90,72 INR im Vorjahr. Den Umsatz sehen 38 Analysten durchschnittlich bei 849,25 Milliarden INR, gegenüber 1.552,27 Milliarden INR im vorigen Jahr.

