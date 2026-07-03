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03.07.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Axis Bank vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Axis Bank präsentiert voraussichtlich am 18.07.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.
Die Schätzung von 1 Analyst geht von einem EPS von 23,66 INR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Axis Bank 20,15 INR je Aktie eingenommen.
Axis Bank soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 217,11 Milliarden INR abgeschlossen haben – davon gehen 3 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einem Abschlag von 46,26 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 404,01 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.
Für das Fiskaljahr prognostizieren 43 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 100,18 INR, gegenüber 85,04 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 40 Analysten durchschnittlich auf 949,67 Milliarden INR geschätzt, nachdem im Vorjahr 1.630,83 Milliarden INR erwirtschaftet wurden.
Redaktion finanzen.at
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