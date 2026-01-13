Axis Capital Holdings Aktie
WKN: 482025 / ISIN: BMG0692U1099
|
13.01.2026 06:21:33
Erste Schätzungen: Axis Capital informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
Axis Capital wird voraussichtlich am 28.01.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.
13 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 3,08 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 10,20 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 3,43 USD je Aktie erzielt worden waren.
6 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 8,29 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 1,50 Milliarden USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 1,63 Milliarden USD aus.
Für das abgelaufene Fiskaljahr prognostizieren 13 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 12,77 USD, gegenüber 12,49 im entsprechenden vorherigen Zeitraum. Der Umsatz wird von 7 Analysten auf durchschnittlich 6,31 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Fiskalvorjahr 5,97 Milliarden USD generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Axis Capital Holdings Ltd.
|
06:21
|Erste Schätzungen: Axis Capital informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
28.10.25
|Ausblick: Axis Capital legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
14.10.25
|Erste Schätzungen: Axis Capital zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
28.07.25
|Ausblick: Axis Capital gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
14.07.25
|Erste Schätzungen: Axis Capital informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
Analysen zu Axis Capital Holdings Ltd.
Aktien in diesem Artikel
|Axis Capital Holdings Ltd.
|101,37
|-0,95%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX letztlich fester -- Wall Street schließlich im Plus -- Asiens Börsen schlussendlich in Grün
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt legten am Montag zu. Die Wall Street zeigte sich mit positiven Vorzeichen. An den Märkten in Fernost dominierten die Bullen.