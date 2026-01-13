Axis Capital Holdings Aktie

Axis Capital Holdings für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 482025 / ISIN: BMG0692U1099

13.01.2026 06:21:33

Erste Schätzungen: Axis Capital informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Axis Capital wird voraussichtlich am 28.01.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.

13 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 3,08 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 10,20 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 3,43 USD je Aktie erzielt worden waren.

6 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 8,29 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 1,50 Milliarden USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 1,63 Milliarden USD aus.

Für das abgelaufene Fiskaljahr prognostizieren 13 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 12,77 USD, gegenüber 12,49 im entsprechenden vorherigen Zeitraum. Der Umsatz wird von 7 Analysten auf durchschnittlich 6,31 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Fiskalvorjahr 5,97 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu Axis Capital Holdings Ltd.

Analysen zu Axis Capital Holdings Ltd.

Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!






