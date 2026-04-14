Erste Schätzungen: Axis Capital vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Axis Capital lädt voraussichtlich am 29.04.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

12 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,37 USD gegenüber 2,30 USD im Vorjahresquartal.

6 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 10,70 Prozent auf 1,72 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,56 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr rechnen 13 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 13,29 USD im Vergleich zu 12,52 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 7 Analysten durchschnittlich bei 6,83 Milliarden USD, gegenüber 6,51 Milliarden USD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at