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15.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Axos Financial gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Axos Financial stellt voraussichtlich am 30.04.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

6 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 2,17 USD. Das entspräche einem Zuwachs von 19,89 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 1,81 USD erwirtschaftet wurden.

Die Schätzungen von 5 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 372,5 Millionen USD – ein Minus von 20,08 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Axos Financial 466,1 Millionen USD erwirtschaften konnte.

Für das Fiskaljahr rechnen 5 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 8,74 USD, gegenüber 7,43 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 5 Analysten durchschnittlich auf 1,47 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 1,95 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

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