Axos Financial Aktie
WKN DE: A2N5Y2 / ISIN: US05465C1009
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15.07.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Axos Financial stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Axos Financial lädt voraussichtlich am 30.07.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.06.2026 endete.
Im Schnitt gehen 7 Analysten von einem Gewinn von 2,16 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 1,92 USD je Aktie erzielt worden.
6 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 375,5 Millionen USD gegenüber 483,7 Millionen USD im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 22,36 Prozent.
Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr gehen 6 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 8,47 USD aus, während im Fiskalvorjahr 7,43 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 6 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 1,46 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber vorherig generierten 1,95 Milliarden USD.
Redaktion finanzen.at
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