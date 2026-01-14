Erste Schätzungen: Axos Financial verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Axos Financial präsentiert voraussichtlich am 29.01.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Die Schätzungen von 6 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 2,07 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 15,00 Prozent erhöht. Damals waren 1,80 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 5 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 28,23 Prozent auf 347,3 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 483,9 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 5 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 8,20 USD aus. Im Vorjahr waren 7,43 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 5 Analysten im Durchschnitt 1,38 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 1,95 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at