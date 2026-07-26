Erste Schätzungen: Axsome Therapeutics legt Quartalsergebnis vor

Axsome Therapeutics wird voraussichtlich am 10.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

20 Analysten erwarten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,894 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,970 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 19 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 220,9 Millionen USD aus – das entspräche einem Plus von 47,25 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 150,0 Millionen USD in den Büchern standen.

Insgesamt erwarten 20 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Verlust von -2,308 USD je Aktie, gegenüber -3,680 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 20 Analysten durchschnittlich auf 977,9 Millionen USD fest. Im Vorjahr waren noch 638,5 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at