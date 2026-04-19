Axsome Therapeutics Aktie

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WKN DE: A2AA7B / ISIN: US05464T1043

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19.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Axsome Therapeutics präsentiert Quartalsergebnisse

Axsome Therapeutics wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 04.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.

Die Prognosen von 20 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt -0,831 USD. Dies würde einen Gewinn von 31,89 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal bedeuten, in welchem Axsome Therapeutics -1,220 USD je Aktie vermeldete.

Axsome Therapeutics soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 193,1 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 19 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 58,97 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 121,5 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

21 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Verlust von -0,871 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren -3,680 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 21 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 983,3 Millionen USD, gegenüber 638,5 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at

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