Axsome Therapeutics Aktie

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WKN DE: A2AA7B / ISIN: US05464T1043

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18.10.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Axsome Therapeutics zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Axsome Therapeutics wird voraussichtlich am 02.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Im Durchschnitt erwarten 22 Analysten einen Quartalsverlust je Aktie von -0,605 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -0,940 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite erwarten 20 Analysten ein Plus von 46,75 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 250,9 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 171,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 22 Analysten im Schnitt mit einem Verlust von -2,888 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Verlust von -3,680 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 21 Analysten durchschnittlich auf 951,5 Millionen USD, gegenüber 638,5 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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