Erste Schätzungen: AXT präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

AXT stellt voraussichtlich am 30.07.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 5 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,072 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte AXT -0,160 USD je Aktie erwirtschaftet.

In Sachen Umsatz gehen 5 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 34,1 Millionen USD aus – eine Steigerung von 89,65 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte AXT einen Umsatz von 18,0 Millionen USD eingefahren.

Die Schätzungen von 5 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,298 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,490 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 5 Analysten von durchschnittlich 143,1 Millionen USD aus, nachdem im Vorjahr 88,3 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at