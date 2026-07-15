AXT Aktie

AXT für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 914410 / ISIN: US00246W1036

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
15.07.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: AXT präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

AXT stellt voraussichtlich am 30.07.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 5 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,072 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte AXT -0,160 USD je Aktie erwirtschaftet.

In Sachen Umsatz gehen 5 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 34,1 Millionen USD aus – eine Steigerung von 89,65 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte AXT einen Umsatz von 18,0 Millionen USD eingefahren.

Die Schätzungen von 5 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,298 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,490 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 5 Analysten von durchschnittlich 143,1 Millionen USD aus, nachdem im Vorjahr 88,3 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu AXT Inc.

mehr Nachrichten