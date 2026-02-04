AXT Aktie

WKN: 914410 / ISIN: US00246W1036

04.02.2026 06:21:33

Erste Schätzungen: AXT verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

AXT wird voraussichtlich am 19.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

In Sachen EPS gehen 5 Analysten von einem durchschnittlichen Verlust von -0,058 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte AXT noch -0,120 USD je Aktie verloren.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 5 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 0,28 Prozent auf 25,2 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte AXT noch 25,1 Millionen USD umgesetzt.

Einen Ausblick auf das zuletzt abgelaufene Fiskaljahr geben 5 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Verlust von -0,415 USD je Aktie, gegenüber -0,270 USD je Aktie im Fiskalvorjahr. Den Jahresumsatz sahen 5 Analysten durchschnittlich bei 90,5 Millionen USD. Im Fiskaljahr zuvor waren 99,4 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at

