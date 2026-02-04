AXT Aktie
WKN: 914410 / ISIN: US00246W1036
|
04.02.2026 06:21:33
Erste Schätzungen: AXT verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
AXT wird voraussichtlich am 19.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
In Sachen EPS gehen 5 Analysten von einem durchschnittlichen Verlust von -0,058 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte AXT noch -0,120 USD je Aktie verloren.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 5 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 0,28 Prozent auf 25,2 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte AXT noch 25,1 Millionen USD umgesetzt.
Einen Ausblick auf das zuletzt abgelaufene Fiskaljahr geben 5 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Verlust von -0,415 USD je Aktie, gegenüber -0,270 USD je Aktie im Fiskalvorjahr. Den Jahresumsatz sahen 5 Analysten durchschnittlich bei 90,5 Millionen USD. Im Fiskaljahr zuvor waren 99,4 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu AXT Inc.
|
04.02.26
|NASDAQ Composite aktuell: NASDAQ Composite mit Abgaben (finanzen.at)
|
04.02.26
|Erste Schätzungen: AXT verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
03.02.26
|NASDAQ Composite Index-Wert AXT-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in AXT von vor 10 Jahren verdient (finanzen.at)
|
02.02.26
|Freundlicher Handel: Anleger lassen NASDAQ Composite letztendlich steigen (finanzen.at)
|
02.02.26
|Börse New York in Grün: NASDAQ Composite klettert nachmittags (finanzen.at)
|
02.02.26
|Freundlicher Handel: NASDAQ Composite am Mittag mit Kursplus (finanzen.at)
|
02.02.26
|Starker Wochentag in New York: NASDAQ Composite zum Handelsstart in Grün (finanzen.at)
|
30.01.26
|Schwacher Handel in New York: NASDAQ Composite schwächelt zum Ende des Freitagshandels (finanzen.at)