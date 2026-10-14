AXT Aktie
WKN: 914410 / ISIN: US00246W1036
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14.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: AXT verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
AXT präsentiert voraussichtlich am 29.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.
5 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,306 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,040 USD je Aktie erzielt worden.
Die Schätzungen von 5 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 66,0 Millionen USD – ein Plus von 136,14 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem AXT 28,0 Millionen USD erwirtschaften konnte.
Für das Fiskaljahr rechnen 5 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,856 USD, gegenüber -0,490 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 6 Analysten durchschnittlich auf 221,2 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 88,3 Millionen USD generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
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