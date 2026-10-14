AXT Aktie

AXT für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 914410 / ISIN: US00246W1036

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
14.10.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: AXT verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

AXT präsentiert voraussichtlich am 29.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

5 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,306 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,040 USD je Aktie erzielt worden.

Die Schätzungen von 5 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 66,0 Millionen USD – ein Plus von 136,14 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem AXT 28,0 Millionen USD erwirtschaften konnte.

Für das Fiskaljahr rechnen 5 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,856 USD, gegenüber -0,490 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 6 Analysten durchschnittlich auf 221,2 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 88,3 Millionen USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu AXT Inc.

mehr Nachrichten

Analysen zu AXT Inc.

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

AXT Inc. 56,72 -1,87% AXT Inc.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

11.10.26 Gold, Öl & Co. in KW 41: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
11.10.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 41
10.10.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
10.10.26 KW 41: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
09.10.26 KW 41: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

US-Inflation im Fokus: Dow stabil -- ATX leichter -- DAX höher -- Asiens Börsen letztlich schwächer
Der heimische Markt gibt nach. Der deutsche Leitindex verbucht zur Wochenmitte Gewinne. Der Dow bewegt sich moderat aufwärts. An den Märkten in Asien ging es am Mittwoch nach unten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen