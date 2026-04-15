Erste Schätzungen: AXT zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

AXT wird sich voraussichtlich am 30.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals äußern.

Die Schätzungen von 5 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich -0,046 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 77,00 Prozent erhöht. Damals waren -0,200 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite soll AXT 5 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 26,2 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 35,43 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte AXT 19,4 Millionen USD umsetzen können.

6 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Verlust von -0,002 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren -0,490 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 6 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 125,3 Millionen USD, gegenüber 88,3 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at