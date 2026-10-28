Aya Gold & Silver Aktie
WKN DE: A2QAQY / ISIN: CA05466C1095
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28.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Aya Gold Silver informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
Aya Gold Silver lädt voraussichtlich am 12.11.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2026 endete.
Die Prognosen von 7 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,321 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Aya Gold Silver noch ein Gewinn pro Aktie von 0,120 CAD in den Büchern gestanden.
Die Umsatzschätzungen von 1 Analyst für das letzte Quartal bewegen sich bei 117,1 Millionen USD, was einem Umsatz von 74,8 Millionen CAD im Vorjahresviertel gegenübersteht.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 9 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,18 USD aus. Im Vorjahr waren 0,460 CAD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 8 Analysten im Durchschnitt 437,7 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 282,4 Millionen CAD in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.at
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