Aya Gold & Silver Aktie
WKN DE: A2QAQY / ISIN: CA05466C1095
|
16.03.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Aya Gold Silver legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Aya Gold Silver wird voraussichtlich am 31.03.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 8 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,169 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Aya Gold Silver -0,320 CAD je Aktie erwirtschaftet.
Basierend auf den Einschätzungen von 1 Analyst wird erwartet, dass der Umsatz im jüngsten Quartal 75,2 Millionen USD erreicht hat, verglichen mit einem Umsatz von 13,1 Millionen CAD im Vorjahresquartal.
Für das abgelaufene Fiskaljahr prognostizieren 9 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,375 USD, gegenüber -0,270 im entsprechenden vorherigen Zeitraum. Der Umsatz wird von 8 Analysten auf durchschnittlich 200,9 Millionen USD geschätzt, nachdem im Fiskalvorjahr 53,6 Millionen CAD generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Aya Gold & Silver Inc Registered Shs
|
06:21
|Erste Schätzungen: Aya Gold Silver legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
10.11.25
|Ausblick: Aya Gold Silver vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Aya Gold & Silver Inc Registered Shs
Aktien in diesem Artikel
|Aya Gold & Silver Inc Registered Shs
|14,03
|1,30%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerAsiens Börsen uneins
An den asiatischen Börsen zeigen sich zum Wochenstart mit unterschiedlichen Vorzeichen.