Erste Schätzungen: Aya Gold Silver stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Aya Gold Silver wird voraussichtlich am 13.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

8 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,334 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,100 CAD erwirtschaftet worden.

Laut einer Schätzung von 1 Analyst wird der Umsatz für das abgeschlossene Quartal voraussichtlich 121,0 Millionen USD betragen, verglichen mit 53,5 Millionen CAD im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 10 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,35 USD, gegenüber 0,460 CAD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 8 Analysten im Durchschnitt 474,3 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 282,4 Millionen CAD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at