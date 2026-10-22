Erste Schätzungen: Azad Engineering stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Azad Engineering wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 06.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.

Im Schnitt gehen 2 Analysten von einem Gewinn von 4,99 INR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 5,05 INR je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 5 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 31,34 Prozent auf 1,91 Milliarden INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,46 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Für das Fiskaljahr rechnen 4 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 26,44 INR, gegenüber 20,57 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 4 Analysten durchschnittlich auf 8,08 Milliarden INR geschätzt, nachdem im Vorjahr 6,00 Milliarden INR generiert wurden.

Redaktion finanzen.at