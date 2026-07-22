Erste Schätzungen: Azbil stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Azbil wird voraussichtlich am 06.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorstellen.

Im Durchschnitt erwartet 1 Analyst einen Quartalsgewinn je Aktie von 9,88 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 10,08 JPY je Aktie vermeldet.

2 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 64,60 Milliarden JPY – das würde einem Zuwachs von 4,10 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 62,05 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

4 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 75,89 JPY je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 75,76 JPY je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 4 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 313,89 Milliarden JPY, gegenüber 298,93 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at