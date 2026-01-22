Erste Schätzungen: Azbil veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Azbil wird voraussichtlich am 06.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorstellen.

1 Analyst erwartet ein Ergebnis je Aktie von 21,61 JPY. Das entspräche einer Verringerung von 35,84 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 33,68 JPY erwirtschaftet wurden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Azbil in dem im Dezember abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,81 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 78,02 Milliarden JPY im Vergleich zu 78,66 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 5 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 67,20 JPY prognostiziert. Im Vorjahr waren es 77,96 JPY je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 5 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 297,04 Milliarden JPY umgesetzt werden sollen, gegenüber 300,38 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at