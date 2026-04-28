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WKN: 860186 / ISIN: JP3937200008

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28.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Azbil zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Azbil wird voraussichtlich am 13.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

1 Analyst schätzt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 20,55 JPY je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 12,70 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 23,54 JPY je Aktie erzielt worden waren.

4 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 7,87 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 82,47 Milliarden JPY. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 88,96 Milliarden JPY aus.

Einen Ausblick auf das zuletzt abgelaufene Fiskaljahr geben 4 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 66,42 JPY je Aktie, gegenüber 77,96 JPY je Aktie im Fiskalvorjahr. Den Jahresumsatz sahen 4 Analysten durchschnittlich bei 297,63 Milliarden JPY. Im Fiskaljahr zuvor waren 300,38 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at

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